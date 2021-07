Dood De Vries is 'mokerslag' voor redactie RTL Boulevard

Het overlijden van Peter R. de Vries is hard aangekomen bij de redactie van RTL Boulevard. De misdaadjournalist, die veelvuldig aanschoof in het RTL-programma, stierf donderdag nadat hij op 6 juli na een bezoek aan de studio van RTL Boulevard werd neergeschoten.

"Het is echt als een mokerslag aangekomen", zei presentator Luuk Ikink donderdag in de uitzending, die volledig in het teken stond van De Vries. "Ik ben al de hele dag sprakeloos. Wat moet je zeggen? Ik weet het gewoon niet, zo'n ontreddering. Wat moet die wel niet zijn bij zijn familie, vrienden en kinderen? Het is echt verschrikkelijk. Bij ons op de redactie heerst vandaag datzelfde gevoel."

Volgens Ikink is de voltallige redactie "ontzettend verdrietig" en wordt er "heel veel gehuild". "Meestal is er op zo'n dag ook nog een beetje lucht, een moment waarop je een beetje met elkaar kunt lachen. Maar dat was er vandaag echt niet. Dit komt bij iedereen zo ontzettend hard aan."

Mediapark in Hilversum

Presentatrice Vivienne van den Assem opende de uitzending "waarvan wij hoopten dat wij hem nooit zouden hoeven maken". "Ik vind het ontzettend verdrietig. Een dierbare collega, geliefde, vader en opa is er niet meer."

Het programma wordt sinds deze week uitgezonden vanuit een studio op het Mediapark in Hilversum, nadat gedreigd werd met een aanslag op de vaste studio in het centrum van Amsterdam.