MAX zendt vermoedelijke laatste interview met De Vries uit

De aanleiding van het interview is het nog niet uitgezonden vierluik 70 jaar televisie: Je Beste Vriend, waarin Peekel met prominente Nederlanders het medium televisie bespreekt. De Vries vertelt onder meer dat televisie voor hem heel belangrijk was en dat dit een podium gaf aan de zaken waarin hij zich vastbeet. Ook vertelt hij over de rol die deze onopgeloste zaken in zijn leven speelden, en de emoties die dat bij hem teweegbrachten.

