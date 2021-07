Premier België: aanslag op De Vries is aanslag op onze democratie

‘Een aanslag op een journalist is een aanslag op de vrije pers en op onze democratie’, aldus de premier van België, Alexander De Croo. De liberaal reageert met een retweet van zijn partij- en ambtsgenoot Mark Rutte op het overlijden van Peter R. de Vries. ‘Veel sterkte aan familie, vrienden en iedereen in Nederland die door dit verlies geraakt wordt, niet in het minst al zijn collega’s in de pers.’