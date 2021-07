Jeroen Pauw presenteert extra Op1 over Peter R. de Vries

Op1 komt donderdagavond opnieuw met een extra uitzending die in het teken staat van Peter R. de Vries. Jeroen Pauw is vanaf 20.40 uur te zien op NPO 1, kondigt de NPO aan.

Ook op dinsdag 6 juli, de dag waarop de moordaanslag op De Vries werd gepleegd, en de dagen daarna maakte Op1 extra uitzendingen over de misdaadjournalist. Donderdag maakte zijn familie bekend dat De Vries is overleden.

Op1 maakt een dubbele uitzending. Na het programma over De Vries volgt rond 21.20 uur een speciale uitzending vanuit Hoensbroek. Die uitzending, die wordt gepresenteerd door Jort Kelder en Maaike Timmerman, staat in het teken van de wateroverlast in Limburg.

De NPO staat niet alleen op televisie stil bij het overlijden van De Vries. Ook de programmering van NPO Radio 1 is aangepast.