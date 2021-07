Nederlander van 18 mag mee met commerciële vlucht richting ruimte

Als het vaartuig de dampkring verlaat, is Daemen de jongste astronaut ooit. Dan is hij ook de vierde geboren Nederlander die ooit in de ruimte is geweest, na Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels en André Kuipers.

De lancering staat gepland voor volgende week dinsdag. De raket met Daemen, Bezos en twee anderen gaat na lancering naar ongeveer 100 kilometer hoogte. Daar zien ze de sterren, de rand van de dampkring en de kromming van de aarde, waarna ze terugkeren naar het aardoppervlak.