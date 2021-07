Boulevard-collega's rouwen om 'lieve' en 'bijzondere' Peter

De makers en vaste gasten van RTL Boulevard zijn diep geraakt en verdrietig door het overlijden van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever was geregeld te gast in de talkshow om duiding te geven over misdaadonderwerpen. Zo ook vorige week dinsdag, vlak voordat hij in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten. Donderdag overleed hij op 64-jarige leeftijd.