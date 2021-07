Overlijden Peter R. de Vries veel opgepikt in buitenlandse media

Het Duitse tijdschrift Der Spiegel beschrijft De Vries als ‘leidende misdaadverslaggever’. Het blad haalt onder meer De Vries’ werk aan rondom de Heineken-ontvoering en de verdwijning van Natalee Holloway. De Belgische krant De Morgen noemt De Vries ‘onverschrokken en vasthoudend op zoek naar de waarheid’.

Het Belgische dagblad Het Laatste Nieuws heeft, net zoals direct na de aanslag, een blok op de website ingericht ter ere van de journalist. In een portret noemt de krant De Vries ‘het icoon van de misdaadjournalistiek en vedette in Nederland’.

Het Britse persbureau Reuters en het Belgische Belga gaven een alarm toen het overlijden van De Vries werd bekendgemaakt. Dat deden ze ook toen hij was neergeschoten. Het Duitse DPA en het Franse AFP hebben nu ook een alarm gegeven na het overlijden van de verslaggever.

In de Verenigde Staten bericht onder meer CNN over het overlijden van De Vries. De dood van de journalist wordt ook verslagen in onder meer Spaanse, Turkse, Zwitserse en Chinese media.