Van der Vorst: dood Peter R. de Vries 'enorme klap' voor RTL

"We hebben, misschien tegen beter weten in, met z'n allen een week lang gehoopt op een wonder. En dan komt de boodschap dat het toch niet goed afloopt." De Vries werd op dinsdag 6 juli neergeschoten in het centrum van Amsterdam, waar hij vlak daarvoor was aangeschoven bij een uitzending van RTL Boulevard. Donderdag overleed de misdaadjournalist op 64-jarige leeftijd aan zijn verwondingen. Bij RTL is iedereen "echt verslagen en intens verdrietig", aldus Van der Vorst. "Ik kan het niet anders zeggen."

Volgens de programmadirecteur was De Vries "een van de beste journalisten van Nederland". "De onderste steen moest altijd bovenkomen. Maar daarnaast stond hij ook slachtoffers van onrecht met raad en daad bij. Wat dat betreft is hij echt ongeëvenaard."

Dat was De Vries niet alleen "als collega, maar ook als mens". "Hij was iemand die altijd zeer belangstellend was naar iedereen om hem heen", aldus Van der Vorst. De programmadirecteur herinnert zich de misdaadverslaggever als "ook heel verlegen". "Mensen weten vaak niet dat het ook een heel warme, lieve, belangstellende man was met ook humor. Maar hij was ook heel verlegen. Als je met hem op een kamer zat om het over een contract of nieuw tv-programma te hebben, dan waren dat eigenlijk hele korte gesprekken. Gewoon rechtdoorzee, doen wat nodig is. Daar was ik altijd verbaasd over, omdat hij iemand was die veel tekst had en over alles een mening had. Maar zodra het over hemzelf ging, was hij veel schuchterder."