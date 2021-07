Netflix omhoog op licht lagere beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen geopend. Het aandeel van videostreamingdienst Netflix ging omhoog na het nieuws dat het bedrijf een voormalige bestuurder van Facebook heeft aangetrokken om zijn divisie voor videogames te gaan leiden. Verder ging de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar kwartaalresultaten van onder meer zakenbank Morgan Stanley en nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Netflix steeg 0,9 procent. Het bedrijf heeft Mike Verdu benoemd tot topman van de games-tak. Eerder werkte hij bij computerspelletjesmaker Electronic Arts (EA) en was hij verantwoordelijk voor videospellen bij Facebook. Netflix zou vanaf volgend jaar videogames willen gaan aanbieden via zijn streamingdienst.

Morgan Stanley zakte 0,3 procent ondanks beter dan verwachte resultaten. Ook de banken Bank of New York Mellon, Truist Financial en US Bancorp openden de boeken en lieten een wisselend beeld zien. Zorgverzekeraar UnitedHealth ging 0,9 procent omlaag na publicatie van cijfers.

Dow-Jonesindex

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 0,3 procent op 34.846 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,3 procent tot 4359 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 14.589 punten.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten ging vorige week met 26.000 omlaag tot 360.000. Economen hadden op 350.000 aanvragen gerekend. Het is het laagste aantal nieuwe WW-aanvragen sinds het uitbreken van de coronapandemie in de VS.

American International Group (AIG)

Verzekeraar American International Group (AIG) werd 2,7 procent hoger gezet. AIG verkoopt voor 2,2 miljard dollar een belang van bijna 10 procent in zijn divisie voor levensverzekeringen en pensioenen aan investeerder Blackstone.

Verder bogen beleggers zich over nieuwe informatie over de industriële productie in de VS. Die nam in juni verder toe, maar wel minder sterk dan een maand eerder. De Amerikaanse industrie heeft te kampen met de wereldwijde chiptekorten, met name in de autosector. Bij de productie van auto’s was een daling te zien.