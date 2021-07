OPEC: vraag naar olie in 2022 boven niveau van voor coronacrisis

De vraag naar olie trekt de komende tijd geleidelijk aan en komt in de tweede helft van volgend jaar uit boven het niveau van voor de coronacrisis. Die verwachting spreekt oliekartel OPEC uit in zijn maandelijkse rapport over de oliemarkt. Op weg naar die piek verwacht de OPEC nog een dip in de vraag in het eerste kwartaal van komend jaar.

De vraag blijft door de stijging duidelijk boven de hoeveelheid olie liggen die de OPEC-landen en bondgenoten als Rusland en Kazachstan nu oppompen. Dat komt door afspraken over productiebeperkingen die de landen vorig jaar maakten toen de vraag naar olie als gevolg van de corona-uitbraak ineens wegviel. Met die afspraken wilden de landen de olieprijs stabiel houden.

De productieafspraken lopen in augustus af, maar tot nu toe is er geen akkoord gesloten over een verhoging van de productie, omdat de Verenigde Arabische Emiraten dwarsliggen. Inmiddels zijn er berichten dat er een akkoord met dat land is gesloten, waardoor de weg naar een beperkte verruiming van de olieproductie open zou liggen.

De productiebeperkingen zouden pas in april helemaal vervallen, als het aan Saudi-Arabië ligt. Die wens is te verklaren door de voorspelde dip in het eerste kwartaal van 2022.