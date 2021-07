Collega’s De Vries: hij zette misdaadjournalistiek op de kaart

‘Peter was degene die misdaadjournalistiek echt op de kaart heeft gezet. Hij heeft zich heel erg ingezet voor nabestaanden, hij is gewoon ongelooflijk belangrijk geweest voor de misdaadjournalistiek in Nederland.’ Dat zegt Mick van Wely, misdaadverslaggever van de Telegraaf, tegen de NOS. Van Wely en De Vries kwamen elkaar vaak tegen bij rechtszaken, zaten samen vaak bij talkshows, en wisselden vaak informatie uit over zaken.