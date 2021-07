John van den Heuvel diep geraakt door overlijden De Vries

Misdaadverslaggever John van den Heuvel is diep geraakt door het overlijden van zijn collega Peter R. de Vries, zo laat hij weten op Instagram. Donderdag overleed De Vries op 64-jarige leeftijd nadat hij vorige week dinsdag in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten.

‘Het ontzettend verdrietige bericht van het overlijden van Peter raakt me diep. De vechter, doorzetter, hulpverlener, topjournalist, liefdevolle en trotse (groot)vader, collega, crimefighter en steun en toeverlaat voor velen is niet meer’, schrijft Van den Heuvel. ‘Het is hard te beseffen dat we Peter nooit meer gaan zien, we nooit meer zijn opinies en analyses zullen horen. Maar hij zal altijd een voorbeeld blijven en een bron van inspiratie. Voor zijn vakgenoten maar ook voor een ieder die rechtvaardigheid, moed en vrijheid van meningsuiting net zo’n warm hart toedragen als Peter.’

Van den Heuvel zegt De Vries vooral te herinneren vanuit de jaren dat ze collega’s waren en elkaar ‘met raad en daad bijstonden, waarschuwden voor gevaar en dezelfde doelen nastreefden. De normen en waarden waar ook hij voor stond zullen nooit wijken voor geweld. Ook nu niet, nu we intens verdrietig afscheid moeten nemen.’ Van den Heuvel wenst de familie en naasten van De Vries heel veel kracht en sterkte.

Telegraafverslaggever John van den Heuvel wordt al jaren bedreigd en heeft daarom strenge beveiliging. Hij zou onder anderen zijn bedreigd door topcrimineel Ridouan Taghi. Om die reden staakte Van den Heuvel zijn werkzaamheden bij RTL Boulevard al eens.