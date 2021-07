Advocaten kroongetuige: besloten vandaag niet te reageren

De advocaten van kroongetuige Nabil B. laten weten ‘vandaag niet te reageren’ op het overlijden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Onno de Jong en Peter Schouten vormden samen met De Vries het team dat B. bijstaat in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. De Vries deed dat sinds vorig jaar in de rol van vertrouwenspersoon en adviseur. Donderdag overleed hij aan de verwondingen die hij vorige week dinsdag opliep nadat hij was neergeschoten.