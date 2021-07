Moeder Nicky Verstappen ‘kapot’ van overlijden Peter R. de Vries

Berthie Verstappen zegt ‘kapot’ te zijn van het nieuws dat misdaadjournalist Peter R. de Vries is overleden. ‘Onze vechter en lieve vriend die er altijd voor ons was, die vecht voor rechtvaardigheid en iedereen die hem nodig heeft. Ik kan het nog niet echt begrijpen, dat wil je niet’, zegt de moeder van Nicky Verstappen tegen het ANP.

Sinds de 11-jarige Nicky in 1998 dood werd gevonden op de Brunssummerheide in Limburg, stond De Vries de familie bij in het onderzoek naar zijn dood en als vertrouwenspersoon. ‘We hebben altijd veel contact gehad’, zei Berthie op de dag na de aanslag op de journalist. ‘Gistermiddag hebben we hem nog gesproken over onze zaak.’

Donderdagmiddag werd bekend dat Peter R. de Vries de aanslag op zijn leven niet heeft overleefd.