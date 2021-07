Grapperhaus: De Vries onderdeel van fundament van de rechtsstaat

‘Een moedig man is dood, vermoord’, schrijft demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus in reactie op het overlijden van Peter R. de Vries. De minister prijst zijn kritische en vasthoudende houding, en menselijkheid ten opzichte van de slachtoffers. ‘De moord op Peter R. de Vries is dan ook niets minder dan een directe aanslag op onze samenleving.’