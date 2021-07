Halsema: De Vries was moedig, vrij van geest en vastberaden

Peter R. de Vries was moedig, vrij van geest en vastberaden. Dat zegt burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, in reactie op het nieuws van het overlijden van de 64-jarige misdaadverslaggever. Zij heeft daarvan samen met de Amsterdamse driehoek, bestaande uit burgemeester, politie en Openbaar Ministerie, met ‘grote verslagenheid’ kennis genomen.

‘Hij hielp mensen in hun strijd voor rechtvaardigheid en hield de rechtsstaat scherp met zijn kritische houding ten aanzien van autoriteiten en opsporingsinstanties. Daarvoor zijn we hem zeer dankbaar. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe’, aldus Halsema.

De misdaadverslaggever overleed donderdag, zo meldde zijn familie. Ruim een week daarvoor werd hij op dinsdag 6 juli na zijn televisieoptreden in RTL Boulevard neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, vlakbij het Leidseplein.