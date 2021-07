De rol van Peter R. de Vries in het liquidatieproces Marengo

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is donderdag overleden na een aanslag op zijn leven, heeft zijn zoon laten weten. Hij ontving meerdere doodsbedreigingen. Recente dreiging zou zijn gekomen uit het kamp van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. De volgende zitting in dit monsterproces is op 14 september in de zwaarbeveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

In Marengo stond De Vries kroongetuige Nabil B. bij, als adviseur. Het was een verrassende wending in het proces. B. had geen advocaat meer. Zijn vorige, Derk Wiersum, was in september 2019 doodgeschoten. Dat zette het toch al explosieve proces nog meer op scherp.

De Vries was door de kroongetuige benaderd en maakte een jaar geleden bekend dat hij zijn adviseur en vertrouwenspersoon zou worden. Peter Schouten en Onno de Jong staan B. bij als advocaat. Het zorgde ervoor dat de drie mannen op een dodenlijst terechtkwamen. Eind 2020 kregen ze berichten daarover van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Persoonlijk bericht Taghi

Ook voordat De Vries had besloten de kroongetuige bij te staan, waren er al verhalen dat hij op een dodenlijst van Taghi zou staan. In mei 2019 stuurde Taghi, toen nog de meest gezochte crimineel van Nederland, een persoonlijk bericht aan De Vries. Daarin liet hij weten dat hij de journalist helemaal niet om het leven wil laten brengen. ‘Met schrik en verbazing las ik het nieuws dat ik volgens politie en justitie opdracht heb gegeven om jou te laten liquideren. Daar is niets van waar. Dat is een regelrecht verzinsel!!’, zou Taghi aan De Vries hebben geschreven. ‘Ik heb geen enkele reden om jou iets aan te doen. Ik respecteer je en zie je als een professioneel journalist’, zou hij daaraan hebben toegevoegd.

De Vries noemde de boodschap ‘heel opmerkelijk’. ‘Ik keek er heel erg van op’, zei hij destijds in een uitzending van RTL Boulevard. De advocaat van Taghi, Inez Weski, reageerde na de aanslag op de De Vries op de beschuldigende vinger die naar haar cliënt zou worden gewezen. Ze noemt berichten daarover ‘zonder enige objectieve onderbouwing’ .

Beveiliging

Het is niet bekend of en zo ja in hoeverre De Vries werd beveiligd. De laatste tijd had hij in ieder geval geen zichtbare beveiliging.

Het monsterproces Marengo is momenteel in de inhoudelijke fase. Afgelopen week waren er zittingen waarin advocaten van medeverdachten tot nu toe geheim gebleven WhatsAppverkeer tussen de kroongetuige en zijn partner presenteerden. Hiermee willen zij aantonen dat Nabil B. onbetrouwbaar en vooral op geld uit is.

Medische situatie kroongetuige

Met de kroongetuige zijn momenteel problemen, door een niet nader toegelichte ‘medische situatie’. B. kan daarom momenteel niet verklaren. De volgende zittingen zijn in september gepland, zijn advocaten gaven eerder al aan dat zij verwachten dat B. dan weer als getuige kan optreden.

De strafzaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum is geen onderdeel van Marengo. Tegen de twee verdachten is deze week levenslang geëist.