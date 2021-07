Honderden Duitse militairen ondersteunen hulpdiensten na noodweer

De Duitse strijdkrachten hebben na het zware noodweer in het westen van Duitsland honderden manschappen ingezet om de hulpdiensten te ondersteunen. Er worden ook helikopters en gepantserde transportvoertuigen van het type Fuchs ingezet, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Berlijn.

In het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen kwamen donderdagochtend zo’n 200 militairen in actie. In deelstaat Rijnland-Palts ging het om 70 manschappen. Die beschikken over grote voertuigen waarmee ze gemeenten kunnen bereiken die door hoogwater zijn afgesneden van de buitenwereld.