Al meer dan 1000 coronabesmettingen op Utrechts festival Verknipt

Op de eerste dag van het dancefeest raakten volgens de meest recente cijfers van de GGD minimaal 505 festivalgangers besmet, op de tweede dag 547. De teller stond dinsdag nog op respectievelijk 448 en 516 gevallen. Volgens de GGD kunnen de aantallen de komende dagen nog verder stijgen.

Hoe de uitbraak rond Verknipt in Utrecht kan worden verklaard, is nog onduidelijk. Bezoekers van het festival moesten via de CoronaCheck-app aantonen dat ze negatief waren getest, gevaccineerd of hersteld van een eerdere coronabesmetting. Verknipt was het eerste festival van het seizoen in Utrecht en vond plaats in de openlucht.

De organisatie van het festival is geschrokken van het aantal besmettingen onder de bezoekers. Volgens de organisatie is tot het laatste moment ‘op detailniveau’ gesproken met de gemeente Utrecht over de vergunning en alle coronamaatregelen. Ook verwijst ze naar de GGD, die aangeeft dat het moeilijk vast te stellen is of de festivalgangers allemaal in Utrecht besmet zijn geraakt. ‘Dat alles sterkt ons in de gedachte dat we het goed hebben gedaan, maar dat maakt het aantal besmettingen niet minder zuur.’