Onafhankelijk onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries

Grapperhaus wil dat "volledig zicht is op de vraag welke informatie op welk moment bij welke (overheids)partij beschikbaar was en in hoeverre op basis van deze informatie passend geacteerd is". De precieze onderzoeksvraag wordt nog uitgewerkt en binnenkort gedeeld met de Tweede Kamer. De minister hoopt dat Joustra in september zijn bevindingen kan delen.

Het onderzoek staat los van het strafrechtelijk onderzoek waarin twee verdachten vastzitten, schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer: ze mogen "op geen enkele wijze met elkaar interfereren". Er is al overleg geweest met justitie, politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Wel worden de bevindingen gebruikt als aanvulling op een onderzoek van een speciaal adviescollege naar het stelsel van bewaken en beveiligen in Nederland. Ook dat hoopt de minister in september te krijgen.

Peter R. de Vries werd vorige week in Amsterdam neergeschoten na een optreden in het televisieprogramma RTL Boulevard. Ondanks bedreigingen aan zijn adres werd hij voor zover bekend niet streng beveiligd, zoals bij andere misdaadjournalisten wel gebeurde. Of hij dat zelf wel wilde, is niet duidelijk.