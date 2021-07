Winst autoconcern Daimler hoger dan verwacht ondanks chiptekorten

Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt dan was verwacht. Het Duitse autoconcern richtte zich vanwege de wereldwijde chiptekorten op het duurdere segment auto’s, waar hogere marges op worden behaald. Door de schaarste aan chips wordt de productie bij autofabrikanten al sinds eind vorig jaar beperkt.

De brutowinst, voor aftrek van onder meer belastingen, bedroeg in het tweede kwartaal bijna 5,2 miljard euro. Dat meldt Daimler op basis van voorlopige cijfers. Analisten rekenden in doorsnee op een winst van 4,1 miljard euro.

Ook in het eerste kwartaal van 2021 boekte het Duitse autoconcern een veel hogere winst dan verwacht. De verkoop werd toen flink gestuwd door een enorme stijging in de vraag uit China maar ook in Noord-Amerika gingen de zaken voorspoedig. Regionale verkoopcijfers voor het afgelopen kwartaal heeft het bedrijf nog niet bekendgemaakt. Vorig jaar daalde de autoverkoop van Daimler nog fors als gevolg van de coronacrisis.

Het moederbedrijf van Mercedes komt op 21 juli met volledige cijfers over het tweede kwartaal.