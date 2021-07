Britse toezichthouder beboet farmaceuten voor te dure medicijnen

De toezichthouder, de Competition and Markets Authority, legde de boete op aan fabrikanten Auden Mckenzie en Accord-UK (voorheen bekend als Actavis), Allergan, Intas Pharmaceuticals, Waymade Healthcare, Amdipharm, Advanz Pharma en aan enkele onderdelen van investeringsmaatschappij Cinven.

De bedrijven kochten volgens de toezichthouder potentiële concurrenten op om ze buiten de markt te houden en de prijzen op te drijven. Ook kochten ze concurrenten af. Auden Mckenzie en Accord krijgen samen het grootste deel van de boete, 221,1 miljoen pond.

Waarschuwing

Volgens de waakhond rekenden de bedrijven ‘buitensporig hoge prijzen’ voor de hydrocortisontabletten, die met bijna 10.000 procent stegen. In de praktijk heeft de NHS een keer meer dan 80 pond moeten betalen voor een doosje tabletten dat voorheen minder dan één pond kostte, schrijft de waakhond op de website. Voor 2008 betaalde de NHS ongeveer een half miljoen pond per jaar voor de tabletten, tegen 2016 was dat bedrag gestegen tot meer dan 80 miljoen pond.

‘Dit waren flagrante schendingen van de wet die op kunstmatige wijze de kosten van de NHS opdreven, waardoor er minder geld overbleef voor patiëntenzorg. Deze boete dient als een waarschuwing voor andere farmaceutische bedrijven die van plan zijn om de NHS uit te buiten’, aldus CMA-topman Andrea Coscelli.

Hydrocortison, ook bekend als cortisol, is een bijnierschorshormoon. De medicijnen worden gebruikt voor een tekort aan cortisol door bijnierziekten.