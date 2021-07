China wil ongevaccineerde inwoners verbannen uit publieke ruimtes

In de stad Chuxiong moet iedereen van 18 jaar of ouder minstens één inenting hebben gehad voor 23 juli. Iedereen die dat niet doet, wordt verbannen uit publieke plekken. Een maand later zijn twee doseringen verplicht. In de regio Tianhe krijgen ambtenaren geen salaris meer als ze voor 20 juli nog niet gevaccineerd zijn.

Veel Chinese steden willen 70 tot 80 procent van de inwoners ingeënt hebben in september. Dat is meer dan het landelijke doel. De Chinese regering wil aan het einde van het jaar 64 procent van de totale bevolking ingeënt hebben.

China begon eind 2020 met vaccineren, maar de campagne verloopt traag. Dit komt onder meer door het succes met het terugdringen van uitbraken in het land, evenals een wantrouwen tegen het vaccin zelf. Inmiddels zouden 1,4 miljard doseringen zijn toegediend.