Limburg moet volgens weerbureau donderdag nog even doorbijten

De Limburgers moeten nog even doorbijten na het noodweer van woensdag. Tot die conclusie komt Weer.nl na het bestuderen van de weermodellen voor donderdag. Sommige modellen gaan uit van nog zeker 40 millimeter regen in het getroffen gebied.

Volgens andere modellen ligt het zwaartepunt van het noodweer net iets meer naar het westen. Maar ook het oosten van Brabant krijgt nog flink wat neerslag voor de kiezen, net zoals in de afgelopen nacht.

Intussen trekken er donderdagochtend weer fikse buien over. Lokaal is er 20 tot 40 millimeter neerslag mogelijk. Pas later in de middag en avond verdwijnen de buien uit het zicht. ‘Het wordt echt nog even doorbijten’, waarschuwt Weer.nl. ‘Elke drup is er één teveel door de totaal verzadigde bodem.’