Einde lockdowns betekent meer werk voor afvalverwerker Renewi

Afvalverwerker Renewi heeft het in de eerste drie maanden van zijn gebroken boekjaar drukker gehad dan een jaar eerder. Dat was te danken aan het einde van de lockdowns in zijn belangrijkste markten Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Zo kreeg het bedrijf meer afval te verwerken uit onder meer vakantieparken en hotels, maar ook van winkels en restaurants in stadscentra die weer open mochten. Concrete cijfers noemde Renewi niet in zijn handelsbericht.

Tegelijkertijd was er minder grofvuil te verwerken. Dat piekte juist tijdens de lockdowns toen veel mensen gingen klussen in huis. De prijzen voor oud papier en metalen blijven hoog, wat gunstig uitpakt voor Renewi dat die materialen weer doorverkoopt. Die van papier en karton steeg hard doordat we met zijn allen veel meer online zijn gaan bestellen. Daarbij is meer karton en papier nodig dan bij leveringen aan winkels alleen.

Topman Otto de Bont van Renewi ziet de aandacht voor de circulaire economie sterk toenemen. ‘De plannen van de Europese Unie helpen daarbij, maar ook vanuit consumenten is er steeds meer vraag naar.’ Zo werkt Heineken aan een flesje dat uit honderd procent hergebruikt glas bestaat, weet De Bont. ‘Ook bij plastic verpakkingen is er steeds meer vraag naar een groter deel gerecycled plastic.’

Investeren in sorteerlijnen

Om daaraan te kunnen voldoen investeert Renewi onder meer in een nieuwe lijn in Nederland waar hard plastic gesorteerd kan worden. In België steekt het bedrijf ook geld in sorteerlijnen. Vlaamse wetgeving verbiedt het binnenkort om alle afval direct naar de verbrandingsoven te sturen. Daar moet zoveel mogelijk van hergebruikt gaan worden.

De materialen die Renewi uit afval terugwint kunnen door de milieuplannen die de Europese Commissie deze week presenteerde ook interessanter worden voor bedrijven, denkt De Bont. Onder meer de CO2-beprijzing van grondstoffen van buiten de Europese Unie helpt daarbij. Voordat er in Europa echt veel hergebruikt wordt, moet er nog wel wat gebeuren, aldus de topman. ‘De plannen worden steeds concreter, maar het zou al helpen als bijvoorbeeld in kaart werd gebracht welke grondstoffen we nu in welk EU-land gebruiken.’

Een ander voorbeeld van hergebruik is de thermische grondreinigingsinstallatie van Renewi. Die lag een aantal jaar geleden stil vanwege onduidelijkheid over de reinigingsgraad. Inmiddels verkoopt de afvalverwerker het gereinigde zand, kiezel en vulstoffen aan bijvoorbeeld de cement- en asfaltindustrie. Daarmee heeft het bedrijf een nieuwe markt aangeboord.