Luxemburg kondigt noodplan af wegens zware regen

De Luxemburgse regering heeft donderdag een noodplan afgekondigd wegens de zware regenval die ook België, Duitsland en Nederland heeft getroffen. Alle beschikbare hulpdiensten in het land zijn uitgerukt en helpen bij het redden van mensen in gevaar en het beschermen van belangrijke infrastructuur. Niet iedereen die om hulp vraagt, kan hulp krijgen.

De rivier Alzette, die door hoofdstad Luxemburg stroomt, is volgens lokale media buiten zijn oevers getreden. Autoriteiten vrezen dat het waterpeil van de Moezel verder blijft stijgen tot en met het weekend. Deze rivier dreigt bij de plaats Stadtbredimus ook te overstromen.

Op allerlei plaatsen in het land hebben mensen hun woningen moeten verlaten en zijn wegen geblokkeerd. Voor meerdere gemeenten, zoals Mersch en Diekirch, is code rood afgegeven. Inwoners is verzocht hun voertuigen weg te halen uit gebieden die nog dreigen te overstromen.