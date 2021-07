Nibud: zorgen over jonge belegger zonder vangnet

Budgetteringsorganisatie Nibud waarschuwt voor beleggen zonder buffer, met name bij jonge beleggers onder de 35 jaar die geen vangnet hebben als het misgaat. Het Nibud vindt dat voorkomen moet worden dat het steeds populairder worden van beleggen leidt tot schulden, zegt de organisatie in een rapport over de coronacrisis.

Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dat duizenden mensen van 18 jaar en ouder ondervroeg, belegt momenteel een kwart van de Nederlanders en is 10 procent daarvan onlangs ermee begonnen. De beleggers zijn ‘opvallend’ vaak jonger dan 35 jaar, constateerde de organisatie. Met name mensen met hogere inkomens beleggen, 18 procent van de beleggers heeft een laag inkomen. Daarnaast belegt 22 procent van de mensen die zeggen moeilijk rond te komen. Van de ondervraagden met minder dan 2000 euro spaargeld belegt een kwart. Dat vindt het Nibud ‘zorgwekkend’.

Directeur Arjan Vliegenthart wijst op de verslavingsgevoeligheid van het in de gaten houden van de koersen en de stress die volgt als de koersen dalen en mensen geen buffer hebben om op terug te vallen. ‘Als maatschappij moeten we willen voorkomen dat de groeiende populariteit van beleggen leidt tot schulden met alle gevolgen van dien.’

Moeilijker rondkomen

Eén op de vijf mensen komt nu moeilijker rond dan voor de coronapandemie, signaleert het Nibud verder. Dat komt met name door een lager salaris, dat per maand ongeveer 500 euro lager is geworden, maar ook door minder werken of omdat mensen werkloos zijn geworden. Maar een klein gedeelte, ruim een derde, zag het spaargeld groeien. Dat zijn met name de hogere inkomens.

Het aantal mensen dat moeilijk rond kan komen is ten opzichte van drie jaar geleden maar licht gedaald, van 38 naar 34 procent. Het merendeel daarvan heeft een lager inkomen, maar bijna een kwart heeft een hoger inkomen. Bijna de helft van de Nederlanders zegt door de coronacrisis niet meer geld te hebben overgehouden. Het gedeelte dat dat wel heeft, een kwart, bestaat met name uit mensen met hogere inkomens. Lagere inkomens hebben vooral minder geld overgehouden.

Het Nibud maakt zich zorgen dat veel mensen het idee hebben dat ‘iedereen zoveel geld heeft overgehouden door lockdowns’, terwijl deze peiling het tegendeel bewijst. Daarnaast merkt het Nibud op dat een aantal zaken vaker voor lijkt te komen dan een aantal jaren geleden. Zo is het aantal mensen dat zegt dat ze de huur of hypotheek te laat hebben betaald, verdubbeld. Ook zegt 10 procent van de mensen vaker rood te staan dan voor de lockdowns.