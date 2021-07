Brabantse brandweer helpt in Limburg

Brabantse brandweerwagens gaan helpen bij het bestrijden van de wateroverlast in Zuid-Limburg. Donderdagochtend reed een onbekend aantal brandweerwagens via de A2 vanuit Brabant naar het zuiden. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gaan de Brabantse brandweerlieden om te beginnen in Meerssen, vlakbij Maastricht, aan de slag. Daar wordt rond 11.00 uur een piek verwacht in de waterstand van de Geul.