Nog steeds sterke groei voor maaltijdbezorger Just Eat Takeaway

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com heeft in de eerste zes maanden van dit jaar opnieuw fors meer bestellingen verwerkt voor restaurants. Dat aantal steeg met 61 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. De afgelopen 1,5 jaar heeft het bedrijf volop geprofiteerd van lockdowns en horecasluitingen in de coronacrisis.

Met name in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland liet het bedrijf sterke groei zien. In Nederland was dat met ruim een derde meer bestellingen relatief laag. Over heel dit jaar is Just Eat Takeaway positiever geworden.

In totaal kwamen er ruim 412 miljoen orders binnen bij Just Eat Takeaway, waarvan er net geen 149 miljoen door het bedrijf zelf werden bezorgd. Als ook GrubHub wordt meegeteld gaat het om zo’n 547 miljoen bestellingen, waarvan ruim 235 miljoen zelf werden bezorgd. De overname van de Amerikaanse maaltijdbezorger werd half juni afgerond.

Extra investeringen

De toename van het aantal bestellingen in het Verenigd Koninkrijk heeft te maken met extra investeringen. In deze markt waar voorheen Just Eat actief was, voordat dit bedrijf fuseerde met Takeaway.com, werd marktaandeel gewonnen. Dat gebeurde met name in Londen. Het aantal bestelde maaltijden waarbij Just Eat Takeaway de bezorging op zich nam was ruim acht keer zo groot als een jaar eerder.

De totale waarde van alle bestellingen was 9,7 miljard euro. Als GrubHub de hele zes maanden onderdeel had uitgemaakt van Just Eat Takeaway was dat gestegen naar 14,1 miljard dollar. Voor heel dit jaar rekent het bezorgbedrijf op een zogeheten bruto transactiewaarde van tussen de 28 en 30 miljard dollar.

Verlies

De groei van het aantal orders komt naar verwachting uit op zeker 45 procent, waar Just Eat Takeaway eerder rekende op zeker 42 procent. In de eerste zes maanden was er een operationeel verlies, wat onder meer veroorzaakt werd door tijdelijke maximale vergoedingen die het bezorgbedrijf in de Verenigde Staten en Canada mocht rekenen.

Hoe hoog dat verlies was, laat Just Eat Takeaway niet weten. Wel verwacht het bedrijf dat dit tekort niet verder oploopt. Dat komt door het einde van de beperkingen in de VS en Canada, kostenvoordelen na de fusie en groei in markten waar de maaltijdbezorger extra investeerde. Over heel 2021 zou het verlies op 1 tot 1,5 procent van de bruto transactiewaarde uitkomen.