Donderdag geen extreme hoeveelheden regen verwacht in Limburg

In de nacht van woensdag op donderdag is in Limburg nog eens tien tot twintig millimeter regen gevallen, maar op donderdag worden geen extreme hoeveelheden regen meer verwacht, meldt Meteo Limburg.

Het KNMI beëindigde halverwege de nacht code rood voor Limburg. Voor de meeste provincies geldt donderdag code geel omdat er plaatselijk veel regen kan vallen. Alleen Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland staan op ‘groen’. Na de middag neemt de neerslag af.

Hoewel er geen grote hoeveelheden regen wordt verwacht in Limburg, duurt de wateroverlast voort. Straten en huizen staan blank en kelders zijn volgelopen. Het wassende water zorgt er voor gevaarlijke situaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben de hele nacht doorgewerkt om ondersteuning te bieden bij de overstromingen, en bewoners van twee verzorgingstehuizen en een hospice werden geëvacueerd.

Stroom en gas herstellen

Netbeheerder Enexis meldt dat er door het hoge water in Valkenburg twee stroomstoringen zijn. Daardoor zitten 433 huishoudens zonder stroom. ‘We kunnen de stroomvoorziening pas herstellen op het moment dat het water gezakt is. Wanneer iedereen weer elektriciteit heeft, is onbekend’, aldus Enexis. Daarnaast hebben 115 huishoudens in Mechelen op dit moment geen gas. Het is ook onduidelijk wanneer dat hersteld is.

In verband met de wateroverlast is de A79 tussen Hulsberg en Heerlen voorlopig nog dicht, meldt Rijkswaterstaat. Het is nog onduidelijk tot hoelang de weg dicht blijft. Ook de A76 is dicht tussen de Duitse grens en Kunderberg.

Wegens overstromingen in België rijden er donderdag geen treinen naar Luik, meldt de NS. Ook is beperkt treinverkeer naar Aken en Keulen.