Senaat VS wil invoer uit Chinese regio Xinjiang verbieden

De Amerikaanse Senaat heeft woensdag een wetsvoorstel aangenomen om de invoer van producten uit de Chinese regio Xinjiang te verbieden. De maatregel, die naar verwachting ook door het Huis van Afgevaardigden en president Biden zal worden goedgekeurd, dient om China te straffen voor de genocide die volgens Amerikaanse functionarissen wordt gepleegd op Oeigoeren en andere moslimgroeperingen in Xinjiang.

De nieuwe wet zal als uitgangspunt hebben dat in Xinjiang vervaardigde goederen met dwangarbeid zijn gemaakt. Zij zijn derhalve verboden krachtens de Tariff Act uit 1930. Het is nog onduidelijk wanneer het Huis zich over het wetsvoorstel zal buigen.

Het wetsvoorstel gaat verder dan de economische stappen die de VS eerder namen om vermeende mensenrechtenschendingen in China aan de kaak te stellen, waaronder invoerverboden op tomaten, katoen en sommige zonneproducten uit Xinjiang.

Onder meer mensenrechtenorganisaties, onderzoekers en voormalige inwoners van Xinjiang stellen dat de autoriteiten van de Chinese regio dwangarbeid mogelijk hebben gemaakt door sinds 2016 de bewegingsvrijheid van ongeveer een miljoen Oeigoeren en andere voornamelijk islamitische minderheden te beperken.