Nederland roder op coronakaart en dat maakt zomervakantie onzeker

Op de kaart van de corona-uitbraak in Europa verandert Nederland donderdag in een rode vlek, omdat het aantal nieuwe gevallen de laatste weken explosief stijgt. Landen kunnen naar aanleiding van de nieuwe kaart van gezondheidsdienst ECDC besluiten om de regels aan te passen. Ze kunnen bijvoorbeeld strenge voorwaarden stellen aan Nederlanders die vakantie willen komen vieren.

De coronakaart wordt wekelijks gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests. Op de huidige kaart, van vorige week, is Nederland nog grotendeels oranje met hier en daar wat groene gebieden. Dat is te danken aan de coronaluwte die rond 1 juli ten einde kwam. Die gunstige cijfers van eind juni vallen deze week weg, en worden vervangen door de torenhoge stijging van afgelopen week. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Groningen worden waarschijnlijk rood, de rest van het land oranje.

Spanje, Portugal en Cyprus waren al rood. Ierland en Luxemburg zijn oranje en de rest van Europa is een zee van groen, omdat het aantal positieve tests er vooralsnog meevalt. Voor die groene landen vormen Nederlanders een gevaar, omdat ze de erg besmettelijke Delta-variant van het coronavirus kunnen invoeren.