Kwetsbare ouderen Valkenburg gedwongen geëvacueerd

Burgemeester Daan Prevoo van gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in de nacht van woensdag op donderdag een noodbevel uitgevaardigd om kwetsbare ouderen gedwongen te evacueren als ze weigeren hun ondergelopen woning te verlaten.

Op Twitter schrijft Prevoo dat zijn ‘zorgplicht’ hem daartoe heeft ‘doen besluiten’. Volgens de burgemeester wordt voor ‘goede opvang’ gezorgd.

Woensdagavond werden ook twee verzorgingstehuizen en een hospice in Valkenburg geëvacueerd. De bewoners werden volgens de veiligheidsregio opgevangen in andere verzorgingstehuizen. Ook is het gemeentehuis van Valkenburg open voor opvang.