CNV: inkrimping veestapel kan 30.000 banen kosten

De inkrimping van de veestapel kan tot 30.000 banen kosten. Dat staat in een analyse van CNV. De vakbond pleit voor een transitiefonds om een hoge werkloosheid in de landbouwsector te voorkomen.

‘In de discussie over inkrimping van de veestapel gaat het vaak over de boeren. Maar niet over de werknemers in die sector. Terwijl een kleinere veestapel een enorme klap is voor hen. Zeker 30.000 werknemers kunnen getroffen worden als de veestapel krimpt’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

‘Het betreft veel mensen die in dunbevolkte regio’s werken waar weinig perspectief is op nieuw werk. Een verhuizing naar de Randstad is ingrijpend en bovendien vaak onbetaalbaar. Als de overheid de veestapel wil inkrimpen, moet ze daarom tegelijkertijd over de brug komen met een transitiefonds’, aldus Fortuin.

Transitiefonds

Een derde van de getroffen werknemers werkt in de primaire landbouwsectoren, zoals de dierhouderij. Twee derde werkt in gerelateerde sectoren, zoals de agrarische dienstverlening, distributie, slachterijen en de veevoerindustrie, zegt CNV. ‘Inkrimping van de veestapel raakt niet alleen boeren, maar ook hun medewerkers en aanverwante sectoren.’

‘We roepen de overheid daarom op om tot een transitiefonds te komen en, samen met de sociale partners, een plan voor werk-naar-werkbegeleiding te ontwikkelen’, stelt Fortuin. ‘CNV speelt graag een rol in de begeleiding van werk-naar-werk. We kennen de mensen en de sector immers zeer goed.’ De bond denkt bijvoorbeeld aan een omscholingsplan met daarbij een extra focus op de zorg en de transportsector en functies in het natuur- en landschapsbeheer.