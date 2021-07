Poolse rechter oordeelt of nationaal recht boven EU-recht staat

De hoogste Poolse rechter oordeelt donderdag of het Europees Hof van Justitie het laatste woord heeft in het land, of dat het Poolse recht zwaarder weegt dan het Europese recht. Het oordeel werd dinsdag al verwacht, maar de rechter stelde het uit. De zaak werd aangespannen door de nationalistische Poolse regering. Het proces wordt gezien als de grootste uitdaging voor de rechtsorde in de Europese Unie tot nu toe.