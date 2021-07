Chinese economie in tweede kwartaal minder gegroeid dan verwacht

De Chinese economie is in het tweede kwartaal langzamer gegroeid dan verwacht. Hogere grondstofkosten drukten de productie-activiteit, terwijl maatregelen vanwege nieuwe Covid-19-uitbraken de consumentenbestedingen aan banden legden.

Het bruto binnenlands product (bbp) groeide in het tweede kwartaal met 7,9 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo maakte het Chinese statistiekbureau donderdag bekend. Dat was minder dan in peilingen onder economen door onder meer Bloomberg en Reuters was verwacht.

De consumptiebestedingen waren goed voor 61,7 procent van de groei in het tweede kwartaal.

Herstel

De groei vertraagde aanzienlijk ten opzichte van de 18,3 procent in het eerste kwartaal van dit jaar. Die recordstijging was echter vertekend na de door Covid-19 veroorzaakte inzinking in het eerste kwartaal van 2020.

Desalniettemin is duidelijk dat de Chinese economie, na de Amerikaanse de grootste ter wereld, zich sterk heeft hersteld van de coronacrisis. De meest recente data wijzen volgens analisten hoogstens op enig verlies van momentum. De Chinese groeidoelstelling van meer dan 6 procent voor het jaar zal het land naar alle waarschijnlijkheid halen.

De relatief snelle groei van China’s export en import zal dit jaar vermoedelijk aanhouden, zei een woordvoerder van het Chinese statistiekbureau na de publicatie van de data over het bbp in het tweede kwartaal. Tevens zei ze te verwachten dat de inflatie van zowel consumenten- als producentenprijzen dit jaar bescheiden zal zijn. Wel voorziet ze een beperkte groei voor de Chinese autosector, onder meer vanwege een mondiaal chiptekort.