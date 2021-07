Kamer: toegangstesten weer snel mogelijk maken voor evenementen

De Tweede Kamer wil dat Testen voor Toegang zo snel als mogelijk en op een verantwoorde manier weer toegestaan wordt voor evenementen en festivals. Een motie daartoe van VVD, D66 en CDA kreeg woensdagavond brede steun tijdens een ingelast coronadebat in het zomerreces naar aanleiding van het explosief gestegen aantal coronabesmettingen.

Vanwege deze situatie heeft het demissionaire kabinet tot 13 augustus de mogelijkheid van toegangstesten geschrapt voor de horeca en beperkingen ingesteld voor de evenementensector. Daar mogen mensen sinds vorige week alleen zitten en maximaal twee derde van de ruimte mag worden gebruikt. Het testsysteem werkte niet goed en juist op deze plekken zijn veel mensen besmet geraakt in de eerste twee weken na de grootscheepse versoepelingen die waren doorgevoerd per 26 juni.

De drie coalitiepartijen stellen dat de evenementensector behoefte heeft aan perspectief en vraagt het kabinet daarom al vóór 13 augustus duidelijk te maken op welke manier het testsysteem ‘veilig en verantwoord’ kan worden hervat. De Kamer wil dat het kabinet daarover de komende weken overlegt met de evenementensector en lessen trekt uit de eerder dit jaar gehouden Fieldlabs en ook uit de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Ook wil ze dat het kabinet advies hierover vraagt aan het Outbreak Management Team (OMT).

De Kamer, van links tot rechts, had forse kritiek op het haperende testsysteem en de manier waarop het kabinet aanvankelijk reageerde op de explosief opgelopen coronabesmettingen. Daarbij ging het kabinet ten onrechte voorbij aan de fouten die het zelf had gemaakt, zo erkende premier Mark Rutte tegenover de Kamer. Hij maakte daar begin van de week al publiekelijk excuses voor.

Het debat vond plaats in de Ridderzaal vanwege de verhuizing van het Binnenhof. Dat was voor het laatst voorgekomen in de jaren vijftig van de vorige eeuw.