Man die in stoel Pence zat bij aanval Capitool geeft schuld toe

Een man die tijdens de aanval van 6 januari op het Capitool op de stoel van de toenmalige vicepresident Mike Pence was gaan zitten, gaf woensdag toe schuldig te zijn aan ‘het belemmeren van een officiële procedure’, zoals de strafrechtelijke aanklacht tegen hem luidt. De man, een 35-jarige inwoner van de staat Idaho genaamd Josiah Colt, kan volgens de openbare aanklagers een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar en een boete van maximaal 250.000 dollar (211.200 euro) krijgen.

Die straf kan lager uitvallen nu Colt schuld bekend heeft en zich bereid heeft verklaard mee te werken aan het onderzoek naar de aanval van 6 januari.

Colt is een van de meer dan 535 mensen die gearresteerd zijn vanwege hun deelname aan de aanval op het Capitool, waarbij aanhangers van voormalig president Donald Trump onder meer ramen insloegen, met de politie vochten en parlementsleden bedreigden. Het doel van de aanval was het Congres ervan te weerhouden de verkiezingsnederlaag van Trump te bevestigen.

Volgens de openbare aanklagers was Colt naar Washington gereisd met twee andere mannen, die net als hij strafrechtelijk aangeklaagd zijn vanwege hun deelname aan de aanval. Colts reisgenoten stellen echter onschuldig te zijn. Het drietal zou destijds onder meer helmen, gasmaskers, kogelvrije vesten, pistolen, een verdovingsgeweer, walkietalkies en een soort pepperspray naar Washington hebben meegenomen.

Toen Colt op 6 januari richting het Capitool trok, zou hij zijn pistool in zijn hotel hebben achtergelaten. Wel droeg hij beschermende kleding. Na schermutselingen met de politie baande hij zich een weg naar de Senaatskamer en rende naar de stoel van de vicepresident, die in sommige gevallen de Senaat voorzit. Vervolgens plaatste hij een video op Facebook, waarin hij abusievelijk beweerde de eerste demonstrant te zijn geweest die op de stoel was gaan zitten van Huis-voorzitter Nancy Pelosi.