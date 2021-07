Steunmaatregel voor baanbehoud veel minder gebruikt na 1e golf

Werkgevers maakten vooral tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 gebruik van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en daarna veel minder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Veel bedrijven merkten in de eerste golf maar beperkt last te hebben van de coronacrisis en maakten daarna geen gebruik meer van de regeling. Het doel van de NOW-subsidie was om banen te behouden tijdens de coronacrisis.

Van maart tot en met mei 2020 werd voor 2,6 miljoen banen van werknemers NOW aangevraagd, op een totaal van 8,5 miljoen banen. Van juni tot en met september dat jaar werd voor 1,3 miljoen banen steun aangevraagd. In de laatste drie maanden van 2020 werd dat voor 1,4 miljoen banen gedaan. Werkgevers die steun aanvroegen in de tweede en derde periode, maakten hier vaak eerder ook al gebruik van.

Werkgevers die ten minste 20 procent omzet verwachtten te verliezen, konden een groot deel van de loonkosten vergoed krijgen door gebruik te maken van de NOW. Zij ontvingen eerst een voorschot. Ze krijgen later pas definitief te horen of een uitkering wordt toegekend en hoe hoog die is. Dat is nog niet gebeurd. De onderzoekers verwachten daarom dat het definitieve aantal uitkeringen uiteindelijk lager zal uitvallen.

Horeca

De NOW kon niet voorkomen dat werkgevers die gebruikmaakten van deze regeling hun personeelsbestand verkleinden tijdens lockdowns. Het aantal vaste banen bleef stabiel, maar het aantal flexibele banen nam af. Toen de coronamaatregelen werden versoepeld in de zomer, kwamen er juist weer flexibele banen bij.

Bedrijven in de horeca maakten het meest gebruik van de NOW. Dat deden ze net als bedrijven in andere sectoren het meest in het voorjaar en najaar van 2020, toen veel beperkende maatregelen van kracht waren. Ook de cultuursector heeft veel gebruikgemaakt van deze steunmaatregel.