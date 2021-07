Onderzoek EU-parlement: EU-grenswacht keek weg bij pushbacks

Frontex ligt al langer onder vuur. Hulp- en mensenrechtenorganisaties klagen dat het EU-agentschap zogeheten pushbacks door de vingers ziet of daaraan zelfs meewerkt. Daarop besloot het Europees Parlement zelf een onderzoek in te stellen, onder leiding van Tineke Strik (GroenLinks).

Migranten die aankomen in de EU hebben het recht asiel aan te vragen. Hen terugsturen zonder dat ze daartoe de kans hebben gekregen, mag niet. Toch beschikte Frontex over bewijs voor zulke mensenrechtenschendingen, concluderen Strik en haar onderzoekscommissie, waarvan ook VVD’er Malik Azmani deel uitmaakt. Maar de grenswacht verzuimde om erachteraan te gaan. Daardoor heeft het agentschap ‘deze schendingen niet voorkomen en ook het gevaar dat het nog eens gebeurt niet kleiner gemaakt’, oordelen ze. Dat maakt Frontex volgens Strik ‘medeverantwoordelijk’.

De onderzoekscommissie is ook scherp over het optreden van Frontex-directeur Leggeri. Die benoemt maar geen toezichthouders op de mensenrechten, terwijl dat wel is beloofd, maar wil wel een eigen staf die twee keer zo groot is als die van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Strik heeft weinig fiducie meer in beterschap onder Leggeri, ‘maar dat is mijn persoonlijke conclusie’. De EU-landen en de Europese Commissie gaan over het aanblijven van de Fransman.