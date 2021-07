Stakingen leveren personeel metalektro 5,3 procent meer loon op

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord gesloten over een nieuwe cao in de metaalsector. De overeenkomst komt na een reeks stakingen, die al in december begon en onder meer grote bedrijven als Tata Steel Nederland, Damen Shipyards en Scania trof.

Afgesproken is dat de ongeveer 160.000 werknemers in de sector metalektro er de komende twee jaar 5,3 procent meer loon bij krijgen. Het eerder bod van 2,25 procent over twee jaar dat werkgeversorganisatie FME bood, vonden de bonden te laag, omdat daarmee de koopkracht achteruit zou gaan.