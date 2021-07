ArcelorMittal koploper in licht hogere AEX-index

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht hoger gesloten, waarbij staalconcern ArcelorMittal koploper was in de AEX-index. Elders in Europa waren ook kleine koersuitslagen te zien op de beurzen. Beleggers bleven wat terughoudend door de zorgen over de hoge inflatie en de economische impact van de opmars van de Delta-coronavariant.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent in de plus op 744,95 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 1051,16 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs bleven vrijwel onveranderd en de Londense FTSE-index zakte 0,4 procent.

ArcelorMittal (plus 2,5 procent) was de sterkste stijger in de AEX, mede dankzij een positief analistenrapport van zakenbank Jefferies waarin het koersdoel werd verhoogd. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die donderdag met cijfers over het tweede kwartaal komt, was de grootste daler in de hoofdindex met een min van 1,9 procent.

Apple

De chipbedrijven en Europese toeleveranciers van Apple lieten winsten zien na berichten dat het Amerikaanse technologieconcern dit jaar veel meer exemplaren van de nieuwste iPhone denkt te verkopen dan in voorgaande jaren. In Amsterdam stegen ASMI, ASML en Besi tot 1,6 procent. In Frankfurt klom Dialog Semiconductor 0,3 procent en in Zürich werd AMS 0,4 procent hoger gezet. STMicroelectronics ging 2,7 procent vooruit in Parijs.

TUI zakte ruim 7 procent in Londen. De reisorganisatie heeft volgens Britse media tot eind juli meer vakantiebestemmingen geschrapt vanwege de opmars van de Delta-variant in veel landen. Ook de luchtvaartmaatschappijen easyJet en IAG, de eigenaar van British Airways, stonden onder druk en verloren tot 4,4 procent.

Hugo Boss

Hugo Boss steeg 2,3 procent in Frankfurt dankzij beter dan verwachte resultaten van het Duitse modehuis. Ook de kwartaalcijfers van het Zweedse telecomconcern Tele2 vielen in de smaak bij beleggers. Het aandeel won bijna 6 procent in Stockholm.

Verder ging de aandacht uit naar de autosector. Benzine- en dieselauto’s verdwijnen binnen vijftien jaar uit de Europese showrooms, als het aan de Europese Commissie ligt. In Frankfurt stegen Volkswagen, Daimler en BMW tot 0,8 procent. In Parijs verloor Renault 1,2 procent. In Milaan ging Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Peugeot, Citroën, Fiat en Opel, licht omlaag.

De euro was 1,1823 dollar waard, tegen 1,1816 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 74,58 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 76,04 dollar per vat.