Beladen uitspraak Poolse rechter: schuift Europees Hof opzij

De hoogste Poolse rechter heeft opdracht gegeven een uitspraak van het Europees Hof te negeren. Die gaat in tegen de Poolse grondwet, vindt het Constitutioneel Tribunaal. Dat oordeel kan grote gevolgen hebben voor de Europese rechtsorde, waarin het Europees Hof het laatste woord heeft.

Het conflict tussen het hof in Luxemburg en Polen draait om de invoering van een tuchtcollege voor Poolse rechters. Daardoor dreigen zij niet langer onafhankelijk hun werk te kunnen doen, vindt het Europees Hof. Het gaf daarom opdracht het college voorlopig niet in te voeren en doet daarover donderdag definitief uitspraak. Maar volgens het Constitutioneel Tribunaal gaat het Luxemburgse hof daar helemaal niet over.