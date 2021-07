Rutte: ventileren wordt toegevoegd aan basisregels tegen corona

Het zorgen voor frisse lucht wordt toegevoegd aan het rijtje met basismaatregelen waar het kabinet steeds aandacht voor zal vragen. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte aangekondigd tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Wat precies het advies wordt ten aanzien van ventilatie, maakt het kabinet later bekend.

Het kabinet hamert nu vooral op drie belangrijke maatregelen tegen het coronavirus: handen wassen, afstand houden en testen bij klachten. Op ‘het bordje’ op het spreekgestoelte waar Rutte en De Jonge achter staan tijdens hun persconferentie wordt ventilatie als vierde punt toegevoegd, kondigde Rutte aan.

Hoewel experts al lange tijd wijzen op het belang van ventilatie, speelt frisse lucht in bijvoorbeeld de persconferenties vooralsnog een kleine rol. Toch kan ventileren helpen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Complicerende factor bij ventilatie is dat ook technische facetten een rol spelen, zegt de minister-president. Bekeken wordt nog welke maatregelen precies getroffen moeten worden, zei Rutte.

Het RIVM zegt dat nog niet helemaal duidelijk is in hoeverre ventilatie helpt om het aantal besmettingen met het coronavirus naar beneden te brengen. Wel adviseert het instituut om de hele dag goed te ventileren en ook geregeld ramen of deuren tegenover elkaar open te zetten om ruimtes door te luchten. Het is ook raadzaam om de luchtvochtigheid in de gaten te houden. Die kan het beste tussen de 40 en 60 procent blijven.