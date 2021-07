Ondernemers: klimaatplannen zorgen voor eerlijker speelveld

De nieuwe klimaatplannen van de Europese Commissie zorgen waarschijnlijk voor een eerlijker speelveld in de Europese Unie. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie. Zij zien duidelijke voordelen van de door Brussel naar buiten gebrachte klimaatambities.

Nederland kan dankzij een gecoördineerde Europese aanpak namelijk sneller en tegen lagere kosten CO2-emissiereducties realiseren, denken ze. Een Europese aanpak creëert immers schaal en een gelijk speelveld binnen de EU. En omdat de Europese CO2-prijs in 2030 omhooggaat richting het niveau van de Nederlandse CO2-heffing van 125 euro per ton, wordt de concurrentie eerlijker, zo redeneren VNO-NCW en MKB-Nederland.

De ondernemersorganisaties vinden het ook positief dat de commissie komt met een grensheffing voor producten als ijzer, staal en aluminium, elektriciteit, cement en kunstmest. Daardoor zou oneerlijke concurrentie van buiten Europa worden vermeden. Om te zorgen dat Europese exporteurs elders op de wereldmarkt geen nadelen ondervinden van het nieuwe Europese beleid is volgens de ondernemersorganisaties nog wel aanvullend beleid nodig.

Belangrijk zou ook zijn dat hogere kosten voor burgers en mkb-ondernemers worden ‘verzacht’. En om de EU-plannen realiteit te maken in eigen land is het in de ogen van de ondernemers zaak dat de Nederlandse overheid de uitvoering van het Klimaatakkoord nu echt ter hand neemt. Er moet bijvoorbeeld de benodigde infrastructuur voor waterstof, CO2 en elektriciteit worden aangelegd. Verder moet op diverse terreinen wet- en regelgeving worden aangepast, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.