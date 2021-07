Betogingen in Frankrijk tegen invoering coronapas

In meerdere steden in Frankrijk zijn mensen op de nationale feestdag Quatorze Juillet de straat opgegaan om te demonstreren tegen de coronapas. In Parijs zette de politie bij Place de Clichy in het noordwesten van de stad traangas in, melden Franse media. Ordetroepen probeerden de honderden betogers uiteen te drijven. Ook in onder meer Avignon in het zuiden van het land werd gedemonstreerd.

De zogeheten pass sanitaire is in Frankrijk vanaf 21 juli verplicht voor volwassenen bij een bezoek aan grote evenementen en culturele instellingen en vanaf augustus ook in cafés en restaurants, zo werd maandag bekend. De pas geeft aan dat iemand is gevaccineerd, recent is getest of al Covid-19 heeft gehad. Veel Fransen hebben hier grote bezwaren tegen. Het verzet tegen vaccinatie is groter dan in de meeste andere Europese landen. De verplichting voor zorgpersoneel om zich te laten inenten is lang niet overal goed gevallen.

Eerder op de dag werd in Parijs een militair defilé gehouden waarbij president Emmanuel Macron in een militair voertuig over de Champs-Élysées werd gereden. De optocht ging vorig jaar niet door vanwege de coronacrisis. Dit jaar waren er tal van beperkingen. Er deden ongeveer 5000 militairen mee aan de parade. Speciale aandacht ging uit naar de internationale troepenmacht in Mali en andere landen in de Sahel-regio.

Elk jaar worden veel vernielingen aangericht rond de herdenking van het begin van de Franse revolutie in 1789. Dit jaar werden 294 auto’s in brand gestoken, waarvan 78 in Parijs. Vorig jaar waren het er overigens 35 procent meer.