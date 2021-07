Kabinet: kijken wat EU-klimaatpakket voor Nederlanders betekent

Het demissionaire kabinet gaat ‘heel goed kijken’ wat de klimaatplannen van de Europese Commissie in de praktijk voor Nederlanders betekenen. Dat zegt staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat). ‘Daarbij letten we in het bijzonder op de haalbaarheid en betaalbaarheid van voorstellen.’