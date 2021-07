Bouwbedrijf wil als eerste in Nederland heel huis bouwen met robot

Familiebedrijf Plegt-Vos zegt als eerste bouwbedrijf in Nederland hele woningen te gaan bouwen met robots. ‘Tot aan de wc-pot aan toe’, aldus algemeen directeur Theo Opdam. Een nieuwe fabriek in Almelo is naar verwachting begin volgend jaar volledig operationeel en dan kan het bedrijf kant-en-klaarhuizen en -appartementen bouwen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hout.

‘Aan het begin van de lijn gaat er materiaal in en aan het eind komt er bijvoorbeeld een hele gevel uit’, aldus Plegt-Vos. De onderdelen van de woning worden dan op locatie in elkaar gezet. Een huis kan binnen een dag worden opgebouwd en kan binnen een week gereed worden gemaakt in te wonen.

Dat maakt volgens Opdam het bouwen van huizen goedkoper en milieuvriendelijker. Door de standaardisatie van het productieproces worden kosten bespaard. Daarnaast hoeft een huis op de bouwplaats alleen nog in elkaar worden gezet en niet te worden opgebouwd. Daardoor zijn er fors minder transportbewegingen nodig en wordt er minder afval geproduceerd.

Minder arbeid

Door deze manier van werken hoeft er op de bouwplaats minder arbeid te worden verricht. ‘Alleen al voor een wc moeten elf verschillende beroepen langskomen, zoals loodgieters, elektriciens en stukadoors. Die moeten allemaal met een autootje heen-en-weer rijden’, zegt Opdam. De robots produceren daarnaast veel minder afval doordat er minder kapot gaat tijdens de bouw en er minder overnieuw moet worden gedaan. Doordat er op de bouwplaats veel minder handelingen hoeven te worden verricht is het proces ook nog eens veiliger en is er minder sprake van geluidsoverlast, aldus Opdam.

Plegt-Vos kan straks 1500 woningen per jaar produceren en dat aantal wordt de komende jaren verder uitgebreid door de bouw van nieuwe fabriekshallen. Opdam verwacht dat de eerste volledig door robots gebouwde woning in maart of april in elkaar wordt gezet. Het familiebedrijf heeft de ambitie om binnen de komende drie jaar 80 procent van zijn woningen met behulp van robots te gaan bouwen.

Prefab

Bouwbedrijf VolkerWessels laat weten dat sinds 2014 gebruikt wordt gemaakt van prefab, het bouwen in de fabriek van voorgeproduceerde onderdelen die op locatie worden geassembleerd tot een volledig huis. VolkerWessels schat in dat 15 procent van de woningen die het bouwt op locatie in elkaar wordt gezet. ‘Alleen bij het assembleren en bij de afwerking komt nog handwerk te pas’, zegt een woordvoerster.

Vanwege de grote voordelen van dat proces heeft het bouwbedrijf de ambitie om dat percentage de komende jaren te laten groeien. ‘Maar lang niet alle locaties, zoals vakantieparken en wijken met vrijstaande huizen waar we bouwen, zijn daarvoor geschikt’, aldus VolkerWessels.

Bouwbedrijf BAM kon op korte termijn geen informatie geven over de ontwikkeling van de robotisering van woningbouwprojecten.