Reisorganisatie komt met nieuwe slaaptrein vanuit Nederland

Volgens GreenCityTrip.nl van reisorganisatie Flywise is de vraag naar een duurzaam alternatief voor vliegreizen groot. En corona heeft de interesse voor slaaptreinen verder aangewakkerd, aldus de onderneming. In Nederland kan je straks in de avond vertrekken vanuit Breda, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht of Arnhem. En de volgende ochtend kom je dan aan op bestemmingen als Praag, Wenen, Venetië, Innsbruck, Verona en Milaan. De reisorganisatie wil met pakketreizen met de trein de concurrentie aangaan met de luchtvaart.

De NS kwam in mei ook al met een nieuwe nachttrein. Die rijdt dagelijks van Amsterdam, via Utrecht en Arnhem naar München, Innsbruck en Wenen. Daarmee werd Nederland weer aangesloten op het Europese netwerk van nachttreinen, na een periode van meer dan vier jaar zonder reguliere internationale slaapverbindingen over het spoor. Mogelijk komt de NS later met meer nieuwe nachttreinen. Bij de aankomst van de eerste zogeheten Nightjet uit Oostenrijk werd gezegd dat het de ambitie is om later dit jaar ook een nachttrein tussen Nederland en Zürich in te stellen, maar of dit lukt is nog niet zeker.