Europese Commissie: in 2035 alleen nog nieuwe stekkerauto te koop

De benzine- en dieselauto’s verdwijnen binnen vijftien jaar uit de Europese showrooms, als het aan de Europese Commissie ligt. Het is een van de ingrijpende klimaatmaatregelen om ook het wegverkeer, dat de afgelopen jaren alleen maar meer CO2 is gaan uitstoten, in korte tijd te verduurzamen.

Het verkeer is verantwoordelijk voor een kwart van de totale CO2-uitstoot. En anders dan bij andere grote producenten van broeikasgassen als de energiesector en de industrie, groeit die uitstoot nog altijd. ‘Ook al heeft de auto-industrie wel echt een bladzijde omgeslagen de afgelopen jaren’, zegt Frans Timmermans, de klimaatman van de commissie.

De overgang naar elektrische auto’s moet veel sneller, vindt de Europese Commissie. De stappen om het aandeel van nieuwe brandstofauto’s dat op de markt komt terug te brengen, een afgelopen tijd beproefde en geslaagde methode, worden groter. De nieuwe auto’s die in 2030 aan de man worden gebracht mogen nog maar 45 procent van de CO2 uitstoten van die van dit jaar, waar dat nu nog 62,5 procent is. Nog eens vijf jaar later mag er helemaal geen nieuwe brandstofauto meer worden verkocht. Ook geen hybride exemplaar dus. En ook fabrikanten van sportauto’s als Ferrari zullen aan de stekkerauto moeten. De uitzondering voor kleine automakers verdwijnt.

Meer laadpalen

Met die maatregel in het verschiet zullen de autofabrikanten meer elektrische modellen uitbrengen én komen er de komende jaren al meer tweedehandsjes op de markt, verwacht de commissie. Dat laatste is ook cruciaal voor de verduurzaming op de Europese wegen, want ‘miljoenen Europeanen hebben nog nooit meer dan 1.500 euro aan een auto uitgegeven’, zegt Timmermans.

Maar automobilisten kopen pas een stekkerauto als ze niet hoeven te vrezen voor een lege accu in niemandsland, beseft het dagelijks bestuur van de EU. Daarom moet het aantal laadpalen voor de naar schatting minstens 30 miljoen elektrische auto’s in 2030 drastisch omhoog. En niet alleen in Nederland, Duitsland en Frankrijk, waar er al wel wat staan. Er komt een minimumaantal laadpunten per hoeveelheid auto’s en langs de belangrijkste Europese snelwegen moet voor 2025 iedere 60 kilometer minstens 300 kW aan snelladers verrijzen, als het aan de commissie ligt. Vijf jaar later dient dat te zijn verdubbeld. Daar moet de komende jaren 15 miljard euro in worden gestoken. Ook komt er een minimumaantal stations waar de weggebruiker waterstof kan tanken.

De aanschaf van een elektrische auto wordt ook aantrekkelijker doordat de benzineprijs waarschijnlijk omhooggaat. De commissie wil dat de olie-industrie gaat betalen voor de CO2-uitstoot van het verkeer, en die rekent dat mogelijk door aan de klant.